Visite guidée : Femmes de la Reconstruction à l’église Saint-Michel Parvis Saint-Michel Le Havre, 17 mars 2024, Le Havre.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 14:30:00

fin : 2024-03-17

Divin patrimoine – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Terminée en 1964, l’église Saint-Michel est l’un des derniers édifices de la Reconstruction. On la doit à l’architecte havrais Henri Colboc qui stylise une Bible ouverte éclairée par un cierge. L’oeuvre sobre et raffinée est illuminée par l’oeuvre de deux femmes : les vitraux de Jacqueline Archepel Lelièvre et la tapisserie « La Joie pascale » dessinée par Geneviève Salles.

Visite à 14h30 et 15h30

Gratuit – Durée : 45 min

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

Parvis Saint-Michel

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



