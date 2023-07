Concert : De Bizet à Queen Parvis Saint-Michel Le Havre, 1 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

La Ligue Havraise invite le groupe « Choeur Unisson » dirigé par Frédéric Grente pour un concert à l’église Saint-Michel qui aura lieu le samedi 1er juillet.

Entrée sur don libre au profit de la Ligue Havraise..

2023-07-01 20:30:00 fin : 2023-07-01 . .

Parvis Saint-Michel

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



The Ligue Havraise invites the « Choeur Unisson » group, directed by Frédéric Grente, to a concert at Saint-Michel church on Saturday July 1.

Admission by donation to the Ligue Havraise.

La Ligue Havraise invita al grupo « Choeur Unisson », dirigido por Frédéric Grente, a dar un concierto en la iglesia de Saint-Michel el sábado 1 de julio.

Entrada mediante donativo a la Liga Havreise.

Die Liga aus Le Havre lädt die Gruppe « Choeur Unisson » unter der Leitung von Frederic Grente zu einem Konzert in der Kirche Saint-Michel ein, das am Samstag, den 1. Juli stattfinden wird.

Eintritt gegen freie Spende zugunsten der Ligue Havraise.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche