Conférence dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Parvis Saint Eloi Souillac, 16 septembre 2023, Souillac.

Souillac,Lot

Conférence sur la symbolique romane et les chapiteaux de l’abbatiale dans la Salle du Bellay (derrière l’abbatiale).

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-16 . EUR.

Parvis Saint Eloi Salle du Bellay

Souillac 46200 Lot Occitanie



Conference on Romanesque symbolism and the capitals of the abbey church in the Salle du Bellay (behind the abbey church)

Conferencia sobre el simbolismo románico y los capiteles de la iglesia abacial en la Salle du Bellay (detrás de la iglesia abacial)

Vortrag über die romanische Symbolik und die Kapitelle der Abteikirche im Salle du Bellay (hinter der Abteikirche)

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Vallée de la Dordogne