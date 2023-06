JOUR DE LOUANGE – Fête de la musique 2023 Parvis Notre Dame Paris – Place Jean Paul II Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris JOUR DE LOUANGE – Fête de la musique 2023 Parvis Notre Dame Paris – Place Jean Paul II Paris, 21 juin 2023, Paris. JOUR DE LOUANGE – Fête de la musique 2023 Mercredi 21 juin, 19h30 Parvis Notre Dame Paris – Place Jean Paul II Cet évènement est un évènement ouvert à tous qui rassemble des personnes de toutes tranche d’âges, des personnes d’horizons différents qui veulent prendre le temps d’élever des louanges pour la fête de la musique. Tout le monde y est convié, viens avec ta guitare avec ton cajon ou avec ta voix sur les Parvis de Notre Dame à 19:30. Profitons de la fête de la musique pour en faire un Jour de Louange !

Organisé par Street Worship Music
Parvis Notre Dame Paris – Place Jean Paul II
Notre Dame Paris 75004

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00

Catégorie d'Évènement: Paris
Lieu Parvis Notre Dame Paris - Place Jean Paul II

