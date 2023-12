VISITES GUIDEES : LA BASILIQUE Parvis Notre Dame Boulogne-sur-Mer Catégories d’Évènement: Boulogne-sur-Mer

fin : 2023-12-29 . LA BASILIQUE – durée 1H30

Succédant à la cathédrale médiévale détruite à la Révolution, la basilique est construite entre 1827 et 1867 à l’initiative de l’abbé Haffreingue. Laissez-vous surprendre par ce monument, son dôme et les fresques récemment restaurés !

Rendez-vous devant l’entrée de la basilique, rue de Lille Tarif : 5€ par personne.

Gratuit pour les moins de 12 ans .

Parvis Notre Dame

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

