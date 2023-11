Mercredi, c’est patrimoine ! – La maison de l’évêque endormi Parvis Nord de la Cathédrale Saint Front Périgueux, 22 novembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

La cathédrale Saint-Front et ses abords accueillent des tombeaux depuis des siècles. Vous aurez l’occasion de découvrir en particulier le tombeau de l’ancien évêque de Périgueux Georges-Massonnais (1805-1860) dessiné par Paul Abadie et sculpté par Michel-Pascal en 1863.

Inspirés par cette découverte, alliant architecture, sculpture et orfèvrerie, vous serez invités à réinterpréter ce morceau de patrimoine de manière ludique et créative.

À partir de 4 ans. Les mineurs doivent nécessairement être accompagnés d’un adulte pour participer ensemble à l’activité.

Sur réservation – Office de tourisme Destination Périgueux.

2023-11-22 fin : 2023-11-22 17:00:00. EUR.

Parvis Nord de la Cathédrale Saint Front Place Daumesnil

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saint-Front Cathedral and its surroundings have been home to tombs for centuries. In particular, you will have the opportunity to discover the tomb of the former bishop of Périgueux, Georges-Massonnais (1805-1860), designed by Paul Abadie and sculpted by Michel-Pascal in 1863.

Inspired by this discovery, combining architecture, sculpture and goldsmithing, you will be invited to reinterpret this piece of heritage in a playful and creative way.

Ages 4 and up. Minors must be accompanied by an adult.

Reservations required – Destination Périgueux Tourist Office

La catedral de Saint-Front y sus alrededores albergan tumbas desde hace siglos. En particular, se puede ver la tumba del antiguo obispo de Périgueux, Georges-Massonnais (1805-1860), diseñada por Paul Abadie y esculpida por Michel-Pascal en 1863.

Inspirándose en este descubrimiento, que combina arquitectura, escultura y orfebrería, se le invitará a reinterpretar esta pieza del patrimonio de forma lúdica y creativa.

Para niños a partir de 4 años. Los menores deben ir acompañados de un adulto para participar juntos en la actividad.

Reserva obligatoria – Oficina de Turismo Destino Périgueux

In der Kathedrale Saint-Front und ihrer Umgebung werden seit Jahrhunderten Grabstätten aufbewahrt. Sie haben die Gelegenheit, insbesondere das Grabmal des ehemaligen Bischofs von Périgueux Georges-Massonnais (1805-1860) zu entdecken, das von Paul Abadie entworfen und 1863 von Michel-Pascal geschnitzt wurde.

Inspiriert von dieser Entdeckung, die Architektur, Skulptur und Goldschmiedekunst verbindet, werden Sie eingeladen, dieses Stück Kulturerbe auf spielerische und kreative Weise neu zu interpretieren.

Ab einem Alter von 4 Jahren. Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden, um gemeinsam an der Aktivität teilnehmen zu können.

Mit Reservierung – Office de tourisme Destination Périgueux

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Communal de Périgueux