J-3 avant notre nouveau rendez-vous estival et convivial, au coeur du quartier Moulins

PS : Appelle tes potes, ta famille, tes collègues et monte ta propre équipe pour le blind-test !

On a eu envie de tester un nouveau format d’évènement HIP-HOP à la formule simple: 2 Jeudis soirs des blind-test de la danse, des showcases et surtout de la proximité !

Les jeudi 20 et 27 juillet, le parvis du flow devient l’endroit parfait pour chiller en mode fête de quartier.

Au programme de ce jeudi 20 juillet:

DJ set de Mystraw – Chorale de Black Music, Blind test par AL20 & Mystraw, showcase de Index & Ismaël Métis et initiation de danse HIP-HOP par Express !

2023-07-20T18:00:00+02:00 – 2023-07-20T22:00:00+02:00

