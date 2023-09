Visite Guidée: « La Collégiale Saint-Barnard à la Torche Electrique » Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère, 14 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Visite nocturne, éclairée par la seule torche électrique de la guide, pour découvrir la collégiale Saint-Barnard, son histoire et ses trésors cachés, dans l’ambiance des fêtes de fin d’année..

2023-12-14 20:30:00 fin : 2023-12-14 . EUR.

Parvis Jean XXIII Parvis de la collégiale

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A nocturnal visit, illuminated only by the guide?s electric torch, to discover the collegiate church of Saint-Barnard, its history and hidden treasures, in the atmosphere of the festive season.

Haga una visita nocturna a la Colegiata de Saint-Barnard, iluminada únicamente por la linterna eléctrica del guía, para descubrir su historia y sus tesoros ocultos en el espíritu de las fiestas.

Nächtlicher Rundgang, nur von der Taschenlampe der Führerin beleuchtet, um die Stiftskirche Saint-Barnard, ihre Geschichte und ihre verborgenen Schätze in vorweihnachtlicher Stimmung zu entdecken.

Mise à jour le 2023-09-28 par Valence Romans Tourisme