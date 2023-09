Visite Guidée : Les Noms des Rues à Romans Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère, 12 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Les noms des rues racontent la ville.

Associés à la vie quotidienne des hommes, ils constituent une véritable mémoire de la cité. Venez découvrir la ville sous un angle parfois insolite, parfois oublié, même de ses habitants !.

Parvis Jean XXIII Parvis de la Collégiale

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Street names tell the story of the city.

Associated with people’s daily lives, they constitute a veritable memory of the city. Come and discover the city from an angle that is sometimes unusual, sometimes forgotten, even by its inhabitants!

Los nombres de las calles cuentan la historia de la ciudad.

Asociados a la vida cotidiana de la gente, forman una verdadera memoria de la ciudad. Venga a descubrir la ciudad desde un ángulo a veces insólito, a veces olvidado, ¡incluso por sus habitantes!

Straßennamen erzählen von der Stadt.

Da sie mit dem täglichen Leben der Menschen verbunden sind, bilden sie ein echtes Gedächtnis der Stadt. Entdecken Sie die Stadt aus einem manchmal ungewöhnlichen, manchmal sogar von ihren Bewohnern vergessenen Blickwinkel!

