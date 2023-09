Lecture de facade à Romans : Que nous dit l’architecture ? – Journées Nationales de l’Architecture Parvis Jean XVIII Romans-sur-Isère, 14 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

LECTURE DE FAÇADE : QUE NOUS DIT L’ARCHITECTURE ?

Une visite originale pour apprendre à observer la diversité des façades de nos

rues et regarder la ville d’un regard neuf !



Visite gratuite dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture.

2023-10-14 14:30:00 fin : 2023-10-14 . .

Parvis Jean XVIII Parvis de la Collégiale St Barnard

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



FACADE READING: WHAT DOES ARCHITECTURE TELL US?

An original tour to learn how to observe the diversity of our street facades

and take a fresh look at the city!



Free visit as part of the Journées Nationales de l’Architecture

LEER UNA FACHADA: ¿QUÉ NOS DICE LA ARQUITECTURA?

Un recorrido original para aprender a observar la diversidad de fachadas de nuestras calles

¡y echar un vistazo nuevo a la ciudad!



Visita gratuita en el marco de las Journées Nationales de l’Architecture

FASSADENLESEN: WAS SAGT UNS DIE ARCHITEKTUR?

Ein origineller Besuch, um die Vielfalt der Fassaden unserer Städte zu beobachten

und die Stadt mit neuen Augen zu sehen!



Kostenlose Besichtigung im Rahmen der Nationalen Architekturtage

Mise à jour le 2023-09-28 par Valence Romans Tourisme