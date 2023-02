Jacques Greber à Roubaix : un architecte et des capitaines d’industrie Parvis Hôtel de Ville Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Jacques Greber à Roubaix : un architecte et des capitaines d’industrie Parvis Hôtel de Ville, 19 mai 2023, Roubaix. Jacques Greber à Roubaix : un architecte et des capitaines d’industrie Vendredi 19 mai, 18h00 Parvis Hôtel de Ville

Gratuit

Dans le cadre du printemps de l’art déco Parvis Hôtel de Ville Grand Place Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Plus connu pour son œuvre majeure d’urbaniste dans une France en reconstruction après la Grande Guerre, l’architecte Jacques Gréber répond à plusieurs commandes de grand patrons textiles roubaisiens. Durant cette visite, poussons les portes de ces lieux discrets et très élégants qui racontent les années du retour à la croissance industrielle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-19T18:00:00+02:00

2023-05-19T19:30:00+02:00 Ville de roubaix

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Parvis Hôtel de Ville Adresse Grand Place Roubaix Centre Ville Roubaix lieuville Parvis Hôtel de Ville Roubaix Departement Nord

Parvis Hôtel de Ville Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Jacques Greber à Roubaix : un architecte et des capitaines d’industrie Parvis Hôtel de Ville 2023-05-19 was last modified: by Jacques Greber à Roubaix : un architecte et des capitaines d’industrie Parvis Hôtel de Ville Parvis Hôtel de Ville 19 mai 2023 Parvis Hôtel de Ville Roubaix roubaix

Roubaix Nord