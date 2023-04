Video Mapping Festival à Roubaix Parvis Hôtel de Ville Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Video Mapping Festival à Roubaix Parvis Hôtel de Ville, 28 avril 2023, Roubaix. Video Mapping Festival à Roubaix 28 et 29 avril Parvis Hôtel de Ville Gratuit La Ville de Roubaix donne carte blanche au Video Mapping Festival pour 2 soirées mapping sur 3 lieux emblématiques du centre-ville !

Au programme : 5 créations originales réalisées par des artistes mapping sur la façade de l’Hôtel de Ville, et des œuvres collectives à découvrir sur l’Église Saint-Martin et la façade du musée La Piscine, conçues par des étudiant·e·s d’écoles supérieures d’animation de la ville (ARTFX, ésaat et Pôle 3D) au cours d’un workshop.

• Vendredi 28 et samedi 29 avril 2023

21h30 > 0h – Diffusion en boucle

Gratuit → Hôtel de Ville : 17 Grand’Place

→ La Piscine : 23 rue de l’Espérance

→ Église Saint-Martin : Contour de l’Église Saint-Martin

Video mapping réalisés dans le cadre du Video Mapping Festival organisé par les Rencontres Audiovisuelles.

2023-04-28T21:30:00+02:00 – 2023-04-28T23:59:00+02:00

2023-04-29T21:30:00+02:00 – 2023-04-29T23:59:00+02:00 video mapping roubaix Video Mapping Festival

