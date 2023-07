Le bruit de l’air, installation de Jérôme Soudan Parvis Gérard Hourbette Valenciennes Catégories d’Évènement: Nord

Valenciennes Le bruit de l’air, installation de Jérôme Soudan Parvis Gérard Hourbette Valenciennes, 16 septembre 2023, Valenciennes. Le bruit de l’air, installation de Jérôme Soudan Samedi 16 septembre, 14h00 Parvis Gérard Hourbette Évènement gratuit, équipement requis : smartphone Android/iOS, téléchargement de l’application SoundWays, casque audio adapté au smartphone Le Bruit de l’air Installation de Jérôme Soudan Le bruit de l’air est une installation géolocalisée sur le parvis Gérard Hourbette (situé en face du Phénix scène nationale Valenciennes pôle européen de création).

L’inauguration de l’installation est prévue le 16 septembre 2023 lors des Journées européennes du patrimoine. Une occasion de plonger dans le répertoire d’Art Zoyd Studios, dans l’œuvre du compositeur Gérard Hourbette, virtuellement déployée sur ce parvis avec ses pièces mixées, superposées…

Il faudra à l’auditeur télécharger sur son smartphone (équipé d’un casque audio) l’application de géolocalisation SoundWays, téléchargeable sur Android et iOS. Biographie et note d’intention de Jérôme Soudan

Lien évènement Phénix scène nationale valenciennes pôle européen de création

Biographie Gérard Hourbette Parvis Gérard Hourbette Boulevard Harpignies 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France +33 (0)3 27 38 01 89 https://artzoydstudios.com/ https://www.lephenix.fr/projects/journees-europeennes-du-matrimoine-et-du-patrimoine-23-24/;https://artzoydstudios.com/;https://twitter.com/Artzoydstudios;https://www.instagram.com/artzoydstudios/ [{« link »: « https://artzoydstudios.com/residences-en-cours/jerome-soudan/ »}, {« link »: « https://www.lephenix.fr/projects/journees-europeennes-du-matrimoine-et-du-patrimoine-23-24/ »}, {« link »: « https://artzoydstudios.com/gerard-hourbette-1953-2018/ »}] Le parvis a été inauguré le 21 juin 2022, en mémoire de Gérard Hourbette (1953 – 2018), compositeur français qui a été le codirecteur artistique du groupe Art Zoyd de 1975 à 1997 avec Thierry Zaboitzeff puis directeur d’Art Zoyd et Art Zoyd studios de 1997 à 2018. Accès piétons, automobiles, bus, multiples parkings Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Valenciennes Autres Lieu Parvis Gérard Hourbette Adresse Boulevard Harpignies 59300 Valenciennes Ville Valenciennes Departement Nord Lieu Ville Parvis Gérard Hourbette Valenciennes

Parvis Gérard Hourbette Valenciennes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valenciennes/