Coqueli'Mom 16 et 17 septembre Parvis gare routière Argenteuil Accès libre Découvrez le projet Coqueli'Mom !

L’imagerie et Mom’Argenteuil se sont associés avec l’artiste Solène Léglise pour permettre aux enfants de réaliser une interprétation du tableau « Les coquelicots » de Claude Monet en mosaïque. Pendant que le Centre Technique Municipal installe l’œuvre, vous pourrez participer à un atelier collectif tout public. Projet financé par la DRAC Île-de-France et La Préfecture du Val-d’Oise Parvis gare routière Place Pierre Semard 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

