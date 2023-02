La mosaique , un art aux multiples facettes Parvis église Saint Etienne, 1 avril 2023, Arcis-sur-Aube.

L’artisanat se retrouve dans de nombreux espaces : dans des jardins, parcs, bâtiments de la ville où il est utilisé pour rendre un lieu plus fonctionnel, plus agréable et plus attrayant pour le public.

Atelier : démonstration de mosaique directe sur support avec les outils traditionnels ; thème : la réalisation du blason de la ville d’Arcis/Aube.

L’artisanat s’impose également entre nos 4 murs ;rentrer chez soi, c’est se reconnecter à son histoire et à sa singularité en retrouvant son univers esthétique, son passé, son imaginaire, son territoire émotionnel. Posséder une création originale ou en série limitée permet de renouveler son espace intérieur, d’encenser sa décoration, et aussi d’approcher l’artisanat d’art de manière intime et le faire entrer chez soi. Cela permet aussi de marquer la différence avec la décoration impersonnelle et en série que tout le monde a chez soi. Dans un monde où la technologie s’impose dans nos vies, un intérieur artisanal vient apporter plus de chaleur et de douceur dans notre espace de vie.

Atelier: démonstration de mosaique directe sur support avec les outils traditionnels; thème: réalisation d’une table et d’un miroir.

Parvis église Saint Etienne 1 place de la République Arcis/Aube Arcis-sur-Aube 10700 Aube

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00