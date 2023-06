Bal et boeuf exceptionnels parvis ND de la Croix de Ménilmontant Parvis église Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant, Paris (75) Bal et boeuf exceptionnels parvis ND de la Croix de Ménilmontant Parvis église Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant, Paris (75), 25 juin 2023, . Bal et boeuf exceptionnels parvis ND de la Croix de Ménilmontant Dimanche 25 juin, 13h00 Parvis église Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant, Paris (75) Entrée libre et chapeau La saison 2022-2023 des « jam session et bal folk » au Dorothy s’arrête le 14 juin, mais nous vous convions à un évènement « Bonus en extérieur», le dimanche 25 juin de 13h à 17h : Bal folk avec L ’Escòla de Bodega & les diatos de Galouvielle accompagnés par Sylvie Frechou, suivi d’un boeuf, sur le parvis de l’église ND de la Croix (7 rue Julien Lacroix, à 2 min du Dorothy), organisé en partenariat avec le Dorothy et la paroisse. Entrée libre, participation au chapeau. Lieu : L’EVENEMENT DU DIMANCHE 25 JUIN AURA LIEU sur le parvis de l’église ND de la Croix de Ménilmontant (2 plateaux totalisant 200 m2), entrée 7 rue Julien Lacroix, 75020 Paris, métro Ménilmontant. Bus 96 arrêt Julien Lacroix VENEZ DANSER, VENEZ AVEC VOTRE INSTRUMENT ! Percussions, nous contacter au préalable à jamsessionetbalfolk@gmail.com Revivez également les sessions précédentes des « jam session et bal folk » en vidéo : https://www.youtube.com/channel/UCkLGQKzPbJz5BjYxALfYnzg Consultez notre site : http://jamsessionetbalfolk.dansons.fr Nouveau: la page « répertoire » de notre site donne maintenant accès à un dossier et des livrets représentant les transcriptions de plus de 350 partitions d’airs de danse et chansons à danser du répertoire trad. Voir: http://jamsessionetbalfolk.dansons.fr/accueil/repertoire/ source : événement Bal et boeuf exceptionnels parvis ND de la Croix de Ménilmontant publié sur AgendaTrad Parvis église Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant, Paris (75) 7, Rue Julien Lacroix

