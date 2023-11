Noël à Bergerac – Balade en calèche Parvis église Notre Dame Bergerac, 16 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Dans le cadre des festivités de Noël, la ville de Bergerac vous propose des balades en calèche au départ du parvis de l’église Notre-Dame..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 17:30:00. .

Parvis église Notre Dame Place de Lattre de Tassigny

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Christmas festivities, the town of Bergerac is offering horse-drawn carriage rides departing from the forecourt of Notre-Dame church.

Con motivo de las fiestas navideñas, la ciudad de Bergerac ofrece paseos en coche de caballos desde el patio de la iglesia de Notre-Dame.

Im Rahmen der Weihnachtsfeierlichkeiten bietet Ihnen die Stadt Bergerac Kutschfahrten an, die vom Vorplatz der Kirche Notre-Dame aus starten.

Mise à jour le 2023-11-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides