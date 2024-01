STING PARVIS DU ZENITH Toulon, 16 juillet 2024, Toulon.

STING dans le cadre du TOULON FESTIVAL, le 16 Juillet 2024STING, lauréat de 17 Grammy Awards, va honorer de sa présence le lancement de la première édition du TOULON FESTIVAL sur le parvis du Zénith le 16 Juillet 2024 !Sting, accompagné d’un groupe de rock électrisant, est prêt à livrer une performance exubérante et dynamique mettant en vedette ses succès les plus appréciés au cours de son illustre carrière en tant que membre du groupe The Police et en tant qu’artiste solo. Le concert comprendra des classiques intemporels tels que Fields of Gold , Roxanne , Every Breath You Take , Message in a Bottle , et bien d’autres de ses chansons emblématiques.Les récentes prestations de Sting ont été qualifiées de masterclass par le Times (Royaume-Uni) : Sting reste un artiste indéniablement doué, avec un catalogue en or . Décrit comme un plaisir rare par The Telegraph, Sting lui-même a été qualifié de presque sans égal par The Guardian pour sa sublime alchimie pop.

Tarif : 67.50 – 165.50 euros.

Début : 2024-07-16 à 20:00

Réservez votre billet ici

PARVIS DU ZENITH BD CDT NICOLAS 83000 Toulon 83