L’architecture du Tribunal de Grande Instance Parvis du Tribunal Grasse Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Grasse L’architecture du Tribunal de Grande Instance Parvis du Tribunal Grasse, 14 octobre 2023, Grasse. L’architecture du Tribunal de Grande Instance Samedi 14 octobre, 14h00 Parvis du Tribunal Sur inscription, présenter une carte d’identité valide Accompagnés d’un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire, découvrez l’architecture de la cité judiciaire réalisé par Christian De Portzamparc, grand architecte de renommée mondiale.

Rendez- vous : sur le parvis du site. Parvis du Tribunal 37 avenue Pierre Sémard 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:00:00+02:00 Ville de Grasse Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Grasse Autres Lieu Parvis du Tribunal Adresse 37 avenue Pierre Sémard 06130 Grasse Ville Grasse Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville Parvis du Tribunal Grasse latitude longitude 43.656752;6.929154

Parvis du Tribunal Grasse Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grasse/