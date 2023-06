Répercussions, Ana Pérez Parvis du Théâtre du Garde-Chasse Les Lilas, 2 juillet 2023, Les Lilas.

Répercussions, Ana Pérez Dimanche 2 juillet, 11h00 Parvis du Théâtre du Garde-Chasse Entrée libre, en extérieur

» Écho, choc, conséquence, effet, réverbération, suite, son, réflexion, rebondissement… Nos actes semblent dictés par les répercussions de nos parcours… Ma danse est mon empreinte, elle me décrit, me raconte. Elle porte en elle un bagage génétique qui me dépasse et dont j’ai à peine conscience. Et quand le public me parle de mon style si particulier, je m’interroge et cherche à comprendre… Mes mouvements seraient-ils les simples répercussions de mon histoire? Ces répercussions iraient-elles jusqu’à conditionner mon attitude… jusqu’à parfois me contraindre? Refuser l’évident, besoin de liberté ! Histoire d’un corps en quête de vérité. »

Parvis du Théâtre du Garde-Chasse 2 Avenue Waldeck Rousseau 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 43 60 41 89 https://www.theatredugardechasse.fr métro ligne 11 Mairie des Lilas – bus 112 ou 129 arrêt Paul de Kock

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T11:00:00+02:00 – 2023-07-02T12:00:00+02:00

© Alain Scherer