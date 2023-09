Vente de Chrysanthèmes et de pensées Parvis du Théâtre d’Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Vente de Chrysanthèmes et de pensées Parvis du Théâtre d’Orléans Orléans, 21 octobre 2023, Orléans. Vente de Chrysanthèmes et de pensées Samedi 21 octobre, 09h00 Parvis du Théâtre d’Orléans Achat sur place ou commande (bon de commande sur le site de l’association : https://www.association-lepetitmarc.com/ et sur le groupe FB https://www.facebook.com/groups/2797773050536539 Le 21 octobre prochain de 9 h à 17 h, venez acheter des Chrysanthèmes ou des Pensées. Le stand se trouvera devant le théâtre d’Orléans. Vous pouvez télécharger votre bon de commande sur le site de l’association.

Les bénéfices seront reversés à l’association « Le PetIt Marc » pour le financement de ses soins. Parvis du Théâtre d’Orléans boulevard Segelle, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.association-lepetitmarc.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/groups/2797773050536539 »}, {« type »: « email », « value »: « asso.marc@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00 23 octobre vente caritative Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Parvis du Théâtre d'Orléans Adresse boulevard Segelle, Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Parvis du Théâtre d'Orléans Orléans latitude longitude 47.903498;1.914809

Parvis du Théâtre d'Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/