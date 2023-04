Set electro – Fêtes de Jeanne d’Arc Parvis du Théâtre d’Orléans, 7 mai 2023, Orléans.

Set electro – Fêtes de Jeanne d’Arc Dimanche 7 mai, 23h00 Parvis du Théâtre d’Orléans Gratuit

TRINIX

Duo de producteurs français, ils font partie de la génération des Bedroom Producers, ils nous livrent une musique électronique dynamique et aérienne : un laboratoire de sons dans lequel cohabitent synthétiseurs, pianos vocales, loopers et contrôleurs.

W&W

Après s’être rencontrés en 2007, Willem van Hanegem et Ward van der Harst se sont réunis pour former W&W. Le duo de DJ et de producteurs néerlandais a transcendé les frontières des genres et a traversé le monde avec sa musique mondialement acclamée et ses performances emblématiques.

JÉRÉMY ADAVIO (dj cast 2023)

Orléanais âgé de 28 ans, il s’est mis au mix en 2012. Pendant près d’un an, il exerce comme résident au Georges, puis devient auto entrepreneur dans l’animation.

INFOS PRATIQUES

De 23h à 1h30 : parvis du Théâtre, Boulevard Pierre Ségelle – Concert gratuit

23h : Jérémy Adavio (warm up)

23h30 : Trinix

00h15 : W&W

Les bouteilles en verre et l’alcool sont interdits dans tout le périmètre du concert. En application du plan Vigipirate, des contrôles seront effectués à l’entrée. L’accès pourra être refusé à toute personne ne se soumettant pas à cette formalité.

Aucune consigne n’étant installée sur site, les personnes détentrices des objets listés ci-dessus se verront refuser l’entrée du site.

Parvis du Théâtre d'Orléans boulevard Segelle, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

The Dutch DJ and production duo W&W have transcended the boundaries of genres and traversed the world with their globally acclaimed music and iconic live performances, becoming one of the most sought-after duos the world of electronic music has to offer. As DJs, W&W have been dominating dance floors and festivals across the globe for years on end. Voted #18 in DJ Mag's Top 100 DJs poll in 2019, they continually perform at leading festivals such as Tomorrowland, EDC Las Vegas, AMF, and even had their own headlining tour this year in China with 24 shows in 27 days, breaking a world record.

« , « type »: « rich », « title »: « W&W », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/d2wZ6M6ZkmQU48rhBH_7PTGzifwybPqZ6_y00yg5_6bD2tGZjgkpqQ60sEoW-YAcv3JiuLNx20U=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UC_FSjhzXRorZRJTLkzf3INw », « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@WandWmusic »}, {« link »: « https://linktr.ee/Jeremy_Adavio »}, {« link »: « http://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/actualite/fdj_2018/FJA004.jpg »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T23:00:00+02:00 – 2023-05-08T01:29:00+02:00

