Concert de Agua viva – Les rendez-vous arts et Patrimoine du Prieuré de Manthes Parvis du prieuré, 10 septembre 2023, Manthes.

Manthes,Drôme

Agua viva est le fruit d’un métissage musical aux couleurs latino. Musique de joie et de partage, elle s’empare de nous pour nous faire voyager et danser !.

2023-09-10 à 16:30:00 ; fin : 2023-09-10 . .

Parvis du prieuré

Manthes 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Agua viva is the fruit of a musical crossbreeding of Latin colors. A music of joy and sharing, it takes hold of us to make us travel and dance!

Agua viva es el fruto de una fusión musical de colores latinos. Una música de alegría y de compartir, ¡se apodera de nosotros para hacernos viajar y bailar!

Agua viva ist das Ergebnis einer musikalischen Mischung mit Latino-Farben. Als Musik der Freude und des Teilens ergreift sie von uns Besitz, um uns zum Reisen und Tanzen zu bringen!

