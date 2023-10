Troc de plantes Parvis du Pont des Arts Cesson-Sévigné, 21 octobre 2023, Cesson-Sévigné.

Le troc de plantes organisé par l’ACEVEH (Association Cesson Vivre en Harmonie), en partenariat avec la Médiathèque, le service des espaces verts et les jardins partagés, revient sur le parvis du Pont des arts !

Vous pourrez y retrouver des plantes récupérées des parterres des jardins municipaux, ainsi que des plants et des graines fournis par les bénévoles de l’Aceveh. Apportez vos boutures et vos graines pour le troc !

Vous pouvez aussi venir simplement chercher quelques trouvailles pour votre jardin !

Parvis du Pont des Arts Parc de Bourgchevreuil Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 83 52 00 mediatheque@ville-cesson-sevigne.fr

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:00:00+02:00

