Atelier gratuit « Confection de terrarium en pot » au Marché de Noël durable de Roubaix Samedi 9 décembre, 15h00 Parvis du musée La Piscine

A l’occasion du Marché de Noël Durable de Roubaix, le Jardin de Chlorophylle anime un atelier gratuit « Confection de terrarium en pot » le samedi 9 décembre de 15h00 à 18h00 sur le parvis du Musée la Piscine.

A partir de matériaux de récupération, réalisez sur place votre terrarium pour ensuite l’offrir ou décorer votre table le 25 décembre pour un noël plus durable !

Profitez de ce moment pour vous balader au Marché de Noël durable de Roubaix et dénicher des pépites locales et éco-responsables !

Plus d’informations sur le Marché de Noël durable de Roubaix sur https://www.roubaixshopping.com/marche-de-noel-durable/

Suivez l’événement FB pour ne rien manquer : https://fb.me/e/gmAn2TzOf !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T15:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

atelier diy

Roubaix Shopping