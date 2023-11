Marché de Noël Durable Roubaix 2023 Parvis du musée La Piscine Roubaix, 1 décembre 2023, Roubaix.

Pour la 8e année consécutive, le Marché de Noël de Roubaix sera durable et zéro déchet ! Du 1er au 24 décembre, venez à la rencontre des exposants engagés, savourez un délicieux chocolat chaud et dégustez des produits locaux, le tout dans une ambiance chaleureuse et éco-friendly !

Grâce au Marché de Noël Durable de Roubaix, dénichez et offrez(-vous) des cadeaux originaux, conçus dans une démarche zéro déchet ! Cette année, retrouvez une soixantaine d’exposants répartis sur les 4 week-end de décembre.

Parmi les exposants engagés, retrouvez la friperie roubaisienne 13h59 où vous découvrirez ses meilleures pièces et tenues vintages.

Aussi, Recycle-Moi, entreprise installée à l’usine Tissel, proposera des vélos d’occasion retapés pour enfants.

De nombreux chalets gourmands s’invitent sur ce Marché de Noël Durable Roubaix, pour vous régaler sur place ou régaler vos proches à Noël. Parmi eux, la confiserie Végétal’y, une chocolaterie et confiserie vegan pour satisfaire petits et grands !

Jours et horaires d’ouverture :

Week-end 1 :

Vendredi 1er décembre : 11h-20h

Samedi 2 décembre : 12h-19h

Dimanche 3 décembre : 12h-19h

Week-end 2 :

Vendredi 8 décembre : 12h-20h

Samedi 9 décembre : 12h-23h (Nocturne Nuit des Arts !)

Dimanche 10 décembre : 12h-19h

Week-end 3 :

Vendredi 15 décembre : 12h-20h

Samedi 16 décembre : 12h-19h

Dimanche 17 décembre : 12h-19h

Week-end 4 :

Jeudi 21 décembre : 12h-19h

Vendredi 22 décembre : 12h-20h

Samedi 23 décembre : 12h-19h

Dimanche 24 décembre : 12h-16h

Exposants :

DÉCORATION / OBJETS

Adrian Bauduin (Objets bois) / Authentik Dco (Lampes et objets de décoration upcycling) / Bòwö Candles (Bougies végétales) / Bruno Gournay (Objets bois) / Carole Butez (Céramique Textile) / Chloé Kowalka (Céramique) / Collège Sainte Marie Roubaix (Créations en bois de récupération et textiles) / Florence Wierre (Aquarelles, gravures, créations papier) / Frizette (Vaisselle et déco vintage) / Les Délicates LN (Objets déco en argile et papier recyclé) / Murmures de grenier (Illustrations, broderies et papeterie)

Nini des marronniers (Céramique, bijoux et illustrations) / TimWoodMan (Créations en bois de récupération)

UNIVERS TEXTILE

13h59 SHOP (Vêtements de seconde main, collections vintages) / Camille and the machine (Sacs et accessoires tissus de récupération) / Coco Pistache (Accessoires textile univers cuisine et bébés) / Créative Impermanence (Accessoires textile tissus de récupération) / Indigotine (Accessoires en tissus) / L’Atelier du Recyclage Textile (Tabliers, sacs, pochettes et cabas upcyclés) / La Chapellerie des beaux-arts (Chapeaux, casquettes, écharpes, …) / La vie est Belt (Ceintures, portes clés, bracelets, …) / Les Trois Tricoteurs (Pulls, chaussettes, bonnets, …) / Lib&Lu (Créations textiles zéro déchet) / Mignonnery (Accessoires tricot et crochet) / Monsieur Lucette (Chaussettes adulte et bébé) / Q & Ch’mise (Accessoires type foulards, écharpes,…avec tissus de seconde main) / Saturnin (Maroquinerie en liège et textiles)

ALIMENTATION

Alchimiste des cimes (Tisanes, liqueurs, apéritifs, pestos,…) / Etika Spirulina (Produits à base de spiruline) / Flirthé (Thé et accessoires) / Hortus et sauvageonnes (Produits à base de plantes sauvages) / Huilerie d’Artois (Huiles gastronomiques) / La Fabrique aux Délices (Confitures artisanales) / Le Ch’ti Génépi (Liqueur made in Hauts-de-France) / Le Cœur du Fruit (Pâtes de fruits, cuir de fruit) / Le jardin de Chlorophylle (Gourmandises, nichoirs, créations en bois et en macramé) / Les Canards de la Lys (Foie gras de canard) / Nelly Biscuits (Assortiments de biscuits, brioches,…) / Ouika (Tisanes, sirops, …) / Raconte-moi un chocolat (Coffrets et tablettes de chocolat) / Ripaille (Rillettes et tartinables) / Rucher du Parc Barbieux (Miel) / Végéta’Ly (Confiserie et chocolat vegan)

RESTAURATION

Brasserie DePlus (Bière) / Ceci n’est pas une Boulangerie (Coquilles, cakes,…) / Do It Céline (Chocolats et vins chauds, crêpes sucrées,…) / La Kitchenette de Lisette (Grilled cheese, cookies, gaufres,…) / Mieline (Paninis, pâtisseries orientales,…)

BIJOUX

Apphia Créations (Bijoux en cuir de poisson et tissu végétal) / Aux bois de mon cœur (Bijoux et boucles d’oreilles en bois massif recyclé) / Haut les fleurs (Bijoux, herbiers et papeterie) / Ik’Art (Bijoux et petits objets de décoration) / Povera (Bijoux, papeterie, accessoires)

AUTRES

Ludopital (Jouets de seconde main) / Möbius (Savons et cosmétiques solides) / ReCycle-Moi (Vélos d’occasion reconditionnés) / Roubaix Shopping (Cartes Cadeaux) / Studio paupiette (Fleurs séchées et décos fleuries) / Tiny Happy (Produits d’hygiène, entretien de la maison et bien-être) / Toupouss (Accessoires upcyclés pour plantes)

Plus d’informations sur https://www.roubaixshopping.com/marche-de-noel-durable/

Suivez l’événement FB pour ne rien manquer : https://fb.me/e/gmAn2TzOf !

