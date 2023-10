Visite guidée gratuite du centre-ville Open Roubaix Parvis du musée La Piscine Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Visite guidée gratuite du centre-ville Open Roubaix Parvis du musée La Piscine Roubaix, 5 novembre 2023, Roubaix. Visite guidée gratuite du centre-ville Open Roubaix 5 novembre 2023 – 3 mars 2024, les dimanches Parvis du musée La Piscine Gratuit Dans le cadre de l’opération Open Roubaix, 2 sessions de visites gratuites sont prévues chaque premier dimanche du mois. Profitez de cette journée d’ouverture pour découvrir la ville avec un guide ! Parvis du musée La Piscine rue de l’esperance roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.weezevent.com/open-roubaix »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T11:00:00+01:00 – 2023-11-05T12:30:00+01:00

2024-03-03T11:00:00+01:00 – 2024-03-03T12:30:00+01:00 Loic Trinel Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Parvis du musée La Piscine Adresse rue de l'esperance roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Parvis du musée La Piscine Roubaix latitude longitude 50.692921;3.168784

Parvis du musée La Piscine Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/