Roubaix Et si on vous faisait (re)découvrir Roubaix ? Parvis du musée La Piscine Roubaix, 20 juillet 2023, Roubaix. Et si on vous faisait (re)découvrir Roubaix ? Jeudi 20 juillet, 17h30 Parvis du musée La Piscine Gratuit Roubaix a connu une croissance exceptionnelle au XIX° siècle : en moins de 100 ans sa population a été multipliée par 14 !

Cette véritable explosion urbaine a entraîné des formes urbaines spécifiques avec un patrimoine original sur lequel on porte aujourd’hui un regard renouvelé.

Une invitation à un parcours découverte de la « ville-usine » entre ateliers, habitat ouvrier et hôtels de maître.

Loic Tinel

