Open Roubaix, programme du mois 5 mars et 2 avril Parvis du musée La Piscine

Prolongez votre découverte de Roubaix dans d’autres structures culturelles !

Le 1er dimanche du mois, pour que les nombreux visiteurs du musée La Piscine Roubaix (gratuit ce jour là*) puissent prolonger leur découverte de Roubaix, différents commerçants et structures culturelles ouvrent leurs portes, avec une programmation différente selon les dates. Les prochains Open Roubaix : dimanche 5 mars 2023, dimanche 2 avril 2023, dimanche 7 mai 2023, dimanche 4 juin 2023, dimanche 2 juillet 2023 > Visite du centre-ville : Roubaix Tourisme propose une visite gratuite du centre-ville au départ du parvis devant La Piscine. Une partie de la jauge disponible à la réservation en ligne, une partie sur place le jour-même (dans la limite de 25 pers maximum). *Le premier dimanche du mois, gratuité du Musée La Piscine pour les collections permanentes uniquement (hors accès aux expositions temporaires).. >> Programme du Dimanche 5 mars :

Marché aux livres et aux estampes, à l’ENSAIT (de 11h à 18h) / Jouret Market, marché de créateurs aux Ateliers Jouret (de 14h à 19h) / Marché d’artistes et tattoo, aux vestiaire (de 11h à 19h) / Vernissage de la nouvelles exposition de La Plus Petite Galerie du Monde (de 11h30 à 18h)….

Et bien plus d’événement encore à découvrir dans le programme complet ici : https://www.roubaixtourisme.com/wp-content/uploads/2023/02/open-rbx-mars-2023.pdf

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-05T11:00:00+01:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Roubaix Tourisme

