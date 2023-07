Footing et randonnée du patrimoine Parvis du gymnase Maurice-Baquet Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines Footing et randonnée du patrimoine Parvis du gymnase Maurice-Baquet Guyancourt, 17 septembre 2023, Guyancourt. Footing et randonnée du patrimoine Dimanche 17 septembre, 09h00, 14h00 Parvis du gymnase Maurice-Baquet Gratuit, inscription conseillée Connaissez-vous la différence entre la Batterie de Bouviers et la redoute ? Savez-vous qu’un aviateur australien s’est crashé à Guyancourt ? Partez à la rencontre du patrimoine historique et naturel de Guyancourt. Une boucle de 10km vous est proposée pour découvrir l’histoire locale ainsi que la faune et la flore des étangs de La Minière… en courant ou en randonnant !

En partenariat avec les associations Amicale Laïque de Guyancourt, l’Association de Sauvegarde des Etangs de la Minière, et la Ligue de Protection des Oiseaux.

Départ des coureurs à 9 h (durée estimée : 1 h 30), départ des randonneurs à 14 h (durée estimée : 3 h). Rendez-vous sur le parvis du gymnase Maurice-Baquet, rue des Graviers. Parvis du gymnase Maurice-Baquet Rue des Graviers 782800 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « service.archives@ville-guyancourt.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0130483370 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T10:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu Parvis du gymnase Maurice-Baquet Adresse Rue des Graviers 782800 Guyancourt Ville Guyancourt Departement Yvelines Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Parvis du gymnase Maurice-Baquet Guyancourt

Parvis du gymnase Maurice-Baquet Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/