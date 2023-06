Dannemarie fête le passage en été Parvis du Foyer de la Culture Dannemarie Dannemarie Catégories d’Évènement: Dannemarie

Haut-Rhin Dannemarie fête le passage en été Parvis du Foyer de la Culture Dannemarie, 21 juin 2023, Dannemarie. Dannemarie fête le passage en été Mercredi 21 juin, 18h00 Parvis du Foyer de la Culture Fête de la musique organisée par l’Association du Foyer de la Culture Ouverture du site à 18h00 Buvette et petite restauration sur place Au programme : EMRD, OHD, Moko, Groove It Parvis du Foyer de la Culture Foyer de la Culture, 78550 Dannemarie Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

