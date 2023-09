Partez à la découverte de sites du patrimoine du sport colmarien en suivant l’incroyable Roller Brass Band Parvis du complexe sportif du gymnase de la montagne verte Colmar, 16 septembre 2023, Colmar.

Partez à la découverte de sites du patrimoine du sport colmarien en suivant l’incroyable Roller Brass Band, la seule fanfare au monde sur patins à roulettes ! Les musiciens du Roller Brass Band conjuguent à merveille l’aspect ludique des acrobaties sur rollers et une technicité musicale impressionnante sur des arrangements de funk, salsa, musique de l’Est, variété française et américaine avec des reprises de Toto, Mickael Jackson, Bill Withers, Lettuce, Joe Dassin, ainsi que quelques compositions. Alternant déambulations scénographiées et séquences statiques dansées, Roller Brass Band abolit les frontières entre marching band, parade de cirque et spectacle de rue.

Formation : Simon Corneille (saxophone) ; Charles Saint Dizier (trombone) ; Gael Fajeau (sousaphone) ; Thibaut Bosworth-Gérôme (keytar) ; Nicolas Fougeray (percussion) ; Emmanuel Demangeon (percussion) ; Valériane Michelini (Danseuse) ; Sylvio Coco (Danseur)

Trois sets de 30 min :

14h00 : Place de la montagne verte, à proximité du gymnase montagne verte, haut lieu de la pratique sportive colmarienne et patrimoine contemporain

15h30 : Maison des associations – ancienne manufacture des tabacs : Médiation patrimoniale à la découverte du site et concert du roller brass band

17h00 : Place Rapp – en partenariat avec le Marathon de Colmar, témoin vivant du patrimoine du sport colmarien !

Collaboration Colmar Jazz Festival / Journées européennes du patrimoine.

Parvis du complexe sportif du gymnase de la montagne verte 2 rue de la montagne verte 68066 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 03 68 09 03 67 https://www.colmar.fr/jazz

Roller Brass Band – Christophe Lörsch