Marché gourmand à Floressas Parvis du château Floressas, 25 juillet 2023, Floressas.

Floressas,Lot

Floressas organise son traditionnel marché gourmand le 25 juillet sur le parvis du château.

Apportez vos couverts.

2023-07-25 19:00:00 fin : 2023-07-25 . EUR.

Parvis du château

Floressas 46700 Lot Occitanie



Floressas organizes its traditional gourmet market on July 25 in front of the château.

Bring your cutlery

Floressas celebra su tradicional mercado gastronómico el 25 de julio frente al castillo.

Traiga sus cubiertos

Floressas veranstaltet seinen traditionellen Gourmetmarkt am 25. Juli auf dem Vorplatz des Schlosses.

Bringen Sie Ihr Besteck mit

