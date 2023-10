Village de Noël Parvis du Centre d’art et de culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Village de Noël Parvis du Centre d’art et de culture Meudon, 16 décembre 2023, Meudon. Village de Noël Samedi 16 décembre, 10h00 Parvis du Centre d’art et de culture Entrée libre Profitez d’animations festives : maquillage, déco végétale, artisanat, manège, escalade, biathlon, curling. Associations offrent spécialités locales. Chocolat chaud toute la journée, vin chaud à partir de 16h. Chœur participatif. Rencontrez le Père-Noël et savourez du chocolat praliné.

Temps forts de la journée : 10h : ouverture du village et séance de ciné Bout’chou

ouverture du village et séance de ciné Bout’chou 11h30 : distribution de chocolats par le Père-Noël

distribution de chocolats par le Père-Noël 17h à 17h30 : défilé aux lampions, départ de l’éco-atelier Pierre-Rabhi, arrivée au village Parvis du Centre d’art et de culture 15, boulevard des Nations Unies – 92190 Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

