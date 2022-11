Noël à Meudon : village de Noël Parvis du Centre d’art et de culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Noël à Meudon : village de Noël Parvis du Centre d’art et de culture, 10 décembre 2022, Meudon. Noël à Meudon : village de Noël Samedi 10 décembre, 08h00 Parvis du Centre d’art et de culture Un village de Noël animé ! Parvis du Centre d’art et de culture 15, boulevard des Nations Unies – 92190 Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Cette année, le parvis du Centre d’art et de culture et la cour de l’école Ferdinand Buisson se transforment en village de Noël le temps d’une journée. Les enfants vont adorer dévaler les 40 mètres de tyrolienne, tandis que les aventuriers, qui n’ont froid ni aux yeux ni aux mains, partiront à la recherche d’objets cachés dans un bloc de glace façon archéologue de la banquise. Photobooth, maquillage, confections de décorations, gospel, vin et chocolat chauds enchanteront le parvis toute la journée autour du traditionnel marché de Noël de nos villes jumelles qui vous régalera de ses spécialités venues d’ailleurs.

