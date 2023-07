GALLOWSTREET parvis des océanes Pornichet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornichet GALLOWSTREET parvis des océanes Pornichet, 27 juillet 2023, Pornichet. GALLOWSTREET Jeudi 27 juillet, 21h30 parvis des océanes Gratuit sans réservation Alors là, ça va brasser dur. Rendez-vous sur le Parvis des Océanes pour danser ensemble au rythme des cuivres électro ?

Et puis bon, toujours le coucher de soleil en fond de toile… ? GALLOWSTREET

Concert brass band electro ? Gallowstreet, c’est un orchestre de cuivres qui pourrait en surprendre plus d’un ! Les notes de ce groupe de musiciens originaire de Galgenstraat à Amsterdam (« Gallowstreet » en anglais) vous prennent au piège en vous offrant les sons de cuivres les plus frappants jamais entendus ! Inspiré par la vie nocturne vibrante d’Amsterdam, le brass-band n’a pas son pareil pour ajouter une ambiance club à son profil de fanfare new-orléanaise.

➡ https://rencarts.fr/gallowstreet Suivez nous sur instagram pour l’actu ! ?

