YEMEN BLUES parvis des océanes Pornichet, 20 juillet 2023, Pornichet.

YEMEN BLUES Jeudi 20 juillet, 21h30 parvis des océanes Gratuit sans réservation

Ce jeudi, on vous propose un concert Parvis des Océanes, accompagné d’un coucher de soleil dans la baie ! ?

YEMEN BLUES

Concert blues, funk, rock

? À la croisée du blues, du funk et du rock, la musique de Yemen Blues est teintée des différentes influences du Moyen-Orient. Prouvant une fois encore l’intemporalité des grooves ancestraux, le groupe, mené par le très charismatique chanteur Ravid Kalahani, serpente entre la musique noire-américaine et les vibrations du désert saharien, nubiennes, gnawi, touaregs, saidi et bambara.

Formidable melting pot ouvert à tous les horizons, Yemen Blues élève les cultures au-dessus des murs. Avec ses références propres, le chant yéménite explose au travers d’une soul surdoppée et euphorique.

➡https://rencarts.fr/yemen-blues

parvis des océanes 44380 Pornichet Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T21:30:00+02:00 – 2023-07-20T23:00:00+02:00

©zohar shitrit