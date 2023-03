Hendaye Fête l’Eté : « Thé perché » Parvis des Halles de Gaztelu, 9 juillet 2023, Hendaye .

Hendaye Fête l’Eté : « Thé perché »

1, rue des Halles Parvis des Halles de Gaztelu Hendaye Pyrénées-Atlantiques

2023-07-09 11:30:00 – 2023-07-09

Parvis des Halles de Gaztelu

Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

.

Spectacle acrobatique et burlesque.

Durée : 40 minutes.

L’histoire acrobatique et poétique d’un thé fait maison.

Les spectateurs assistent à un cérémonial : celui de préparer et de servir le thé à des hôtes. Mais rien ne se passe jamais comme prévu…

Ce rite millénaire va très vite être bousculé par des acrobaties poétiques, émaillées de situations burlesques. Plateaux en position instable, verres qui volent…

On sourit et on frémit devant les envolées, les portés et les équilibres !

