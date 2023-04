Macadam’art parvis des granges Saint-Sulpice-la-Pointe Catégories d’Évènement: Saint-Sulpice-la-Pointe

Macadam’art parvis des granges, 13 mai 2023, Saint-Sulpice-la-Pointe. Macadam’art Samedi 13 mai, 19h00 parvis des granges Manifestation en accès libre et gratuite. Repli Espace Palumbo – 33 ter route d’Albi – 31240 Saint-Jean. Maison des Jeunes et de la Culture de Saint-Jean : 05 32 09 67 60 En partenariat avec les MJC de Saint-Jean et de L’Union Tout public Spectacle La naissance du Hip-Hop racontée aux personnes du 3ème âge par la Cie Sale Bête, suivi d’une carte blanche à l’association Human Hearth et à Kenôzen (champion de France et international de Beatbox) Concerts et Battle Site web : https://mjcstj31.fr/ INFORMATIONS PRATIQUES

Manifestation en accès libre et gratuite.

Repli Espace Palumbo – 33 ter route d’Albi – 31240 Saint-Jean.

Maison des Jeunes et de la Culture de Saint-Jean : 05 32 09 67 60

