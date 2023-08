Mission Save DK parvis des droits de l’homme CUD Dunkerque Dunkerque, 16 septembre 2023, Dunkerque.

Mission Save DK 16 et 17 septembre parvis des droits de l’homme CUD Dunkerque sur réservation

Circuit

Durée : 1h30

Entrez dans l’histoire grâce à nos parcours Urban Game ! Notre entreprise a pour but de faire découvrir des lieux emblématiques de la ville de Dunkerque à travers l’histoire et l’imaginaire. Au début du parcours votre groupe sera accueilli par un intervenant. Celui-ci vous fera un briefing et l’introduction du jeu de piste. Il sera également un support durant tout le jeu via un talkie-walkie. Une fois votre mission terminée vous retrouverez l’intervenant pour un débriefing et quelques explications si le groupe le souhaite !

Tout public à partir de 10 ans

Sur réservation au 06 46 86 06 56 ou via

Tarif 60€ groupe de 6 personnes, tarif réduit 55€ groupe de 6 personnes

