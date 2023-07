Spectacle : Impact d’une course Parvis des droits de l’Homme Colombes, 16 septembre 2023, Colombes.

Spectacle : Impact d’une course Samedi 16 septembre, 16h00 Parvis des droits de l’Homme gratuit sur réservation

Impact d’une course

Aux frontières de la danse contemporaine en baskets, du cirque indiscipliné et du parkour, des artistes casse-cou et un musicien sprinteur font expérience de la rue. Autour du théâtre, les bâtiments sont apprivoisés à travers des sauts, des sessions d’escalade et des cascades plus ou moins tirées par les cheveux !

Tout public (durée 1h). Gratuit sur réservation : 01 56 05 00 76 / lavant-seine.com PMR

Parvis des droits de l'Homme 88-98 rue Saint-Denis 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France Cette place se situe à l'ancienne entrée du domaine de la Reine Henriette, reine d'Angleterre et soeur de Louis XIII, réfugiée en notre village de 1657 à 1669. Bordée de la MJC (construite en 1965 par l'architecte Prix de Rome Henri Pottier) et de l'Avant Seine (édifiée en 1988 par l'agence Fabre-Perrottet) ), elle constitue le point névralgique de la vie culturelle de Colombes, le Musée d'Art et d'Histoire et le Conservatoire les côtoyant non loin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© Antoine Delpeut