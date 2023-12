L’Hauture en fête ! Parvis des Arénoises Arles, 16 décembre 2023 14:00, Arles.

L’Hauture en fête ! Samedi 16 décembre, 15h00 Parvis des Arénoises entrée libre, PAF pour le repas

Atelier de décorations végétales à partir de 15h : confection et mise en place de décorations autour des arènes et sur portes et fenêtres du quartier

Déambulation musicale chantée conduite par les « CamineurEs » à travers les rues du quartier avec arrêts aux endroits stratégiques pour cultiver la convivialité

Repas pris en commun dont le plat principal sera préparé par la Cheffe Zoé, à partir de produits locaux (gardianne de taureau et riz de Camargue). Possibilité d’un menu végétarien sur commande. Participation aux frais demandée pour le repas: 10€

Parvis des Arénoises 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

arènes St-Césaire

Marie-Christine Vargas/CIQ de l’Hauture