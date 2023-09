Vide-greniers d’automne Parvis des Arénoises Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Vide-greniers d’automne Parvis des Arénoises Arles, 24 septembre 2023, Arles. Vide-greniers d’automne Dimanche 24 septembre, 09h00 Parvis des Arénoises Entrée libre pour le public Le Comité d’Intérêt de Quartier de l’Hauture vous propose de participer au prochain vide-greniers qu’il organise autour des arènes d’Arles le 24 septembre prochain. A titre d’essai, une partie de l’espace sera mis à disposition des participantsants qui souhaitent utiliser leur véhicule pour la vente.

Renseignements et inscriptions auprès du CIQ de l’Hauture par courriel (ciq.hauture@gmail.com) ou par téléphone (laisser un message sur le 07 81 68 60 75) Parvis des Arénoises 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « ciq.hauture@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 81 68 60 75 »}] [{« link »: « mailto:ciq.hauture@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T09:00:00+02:00 – 2023-09-24T16:00:00+02:00

2023-09-24T09:00:00+02:00 – 2023-09-24T16:00:00+02:00 vide-greniers hauture Atelier Vargas/CIQ de l’Hauture Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Parvis des Arénoises Adresse 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Age max 99 Lieu Ville Parvis des Arénoises Arles latitude longitude 43.677622;4.630965

Parvis des Arénoises Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/