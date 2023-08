Village du chantier sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris Parvis de Notre-Dame-de-Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

40e édition des Journées européennes du patrimoine

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023

Village du chantier sur le parvis de la cathédrale : plongez au cœur des opérations de restauration de Notre-Dame de Paris et échangez avec les différents corps de métiers mobilisés.

À l’occasion de la 40ème édition des Journées européennes du patrimoine, les 16 et 17 septembre 2023, l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris proposera une plongée exceptionnelle au cœur des opérations de restauration de la cathédrale avec un village du chantier qui se tiendra sur le parvis de la cathédrale.

Au programme de ce week-end : rencontres, conférences, démonstrations et ateliers participatifs avec l’ensemble des corps de métiers qui œuvrent à la renaissance du monument.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023, de 10h à 18h

Parvis Notre-Dame / Place Jean-Paul II – 75004 Paris

Métro Cité (ligne 4) ou RER C Saint-Michel Notre-Dame

Accès libre et gratuit, sans réservation

En savoir plus : rebatirnotredamedeparis.fr

Parvis de Notre-Dame-de-Paris Place Jean-Paul II 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

