Esplanade Maison Blanche Mercredi 21 juin, 19h00 Parvis de Maison Blanche

Une ouverture en fanfare avec Ah!Nonymus avant de découvrir les 4 gagnants du Tremplin jeunes Talents 2023 sélectionnés par le Label vers les étoiles

19h : Ah!Nonymus, groupe composé des 13 cœurs les plus chaud de la galaxie vous feront vibrer et vous donneront envie de bouger au rythme des meilleurs morceaux de tous les âges, qu’ils se réapproprient.

19h50 : Twingo blindée, ce groupe de rap / rock à l’orée de la fusion nous proposera des textes percutants accompagnés par des guitares saturées et une basse à la red hot chili Peppers.

20h40 : Green Hazel, l’homme-orchestre avec son style unique indie folk, sa voix puissante et ses RIFFS endiablés et transcendants.

21h30 : Léo Bonhomme, cet auteur compositeur de la nouvelle scène tire ses influences musicales de Brassens, Brel et Léo Ferré.

22h20 : Leah, chanteuse franco-brésilienne vous invitera à découvrir son univers riche d’une double culture au son des percussions brésiliennes teintées de pop.

Parvis de Maison Blanche Esplanade Maison Blanche, 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

