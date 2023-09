DU MOULIN A VAPEUR A L’USINERIE parvis de l’Usinerie Chalon-sur-Saône, 13 octobre 2023, Chalon-sur-Saône.

DU MOULIN A VAPEUR A L’USINERIE Vendredi 13 octobre, 16h00, 17h30, 19h00 parvis de l’Usinerie Visites gratuites, sur réservation uniquement (nombre de places limité)

Le service Animation du Patrimoine de la Ville de Chalon-sur-Saône et les membres de l’Usinerie vous proposent une visite à voix multiples de l’Usinerie.

Inaugurée en novembre 2022, l’Usinerie prend place dans le plus ancien bâtiment industriel de Chalon-sur-Saône, un moulin à vapeur qui broya le grain de toute la région avant de devenir une huilerie, puis une sucrerie. Devenu monument historique, ce bâtiment a été magnifiquement restauré et a fait l’objet d’une extension contemporaine réalisée par l’agence Vurpas Architectes. Il abrite désormais l’Usinerie, pôle d’innovation et de digitalisation par l’industrie, regroupant les Arts et Métiers, le Cnam Bourgogne-Franche-Comté, l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Saône-et- Loire et l’Usinerie Partners.

Visites gratuites, sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98 (nombre de places limité)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T16:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:30:00+02:00

2023-10-13T19:00:00+02:00 – 2023-10-13T20:30:00+02:00

Le Grand Chalon