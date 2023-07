Orchestre de l’Opéra parvis de l’opéra Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Orchestre de l’Opéra parvis de l’opéra Marseille, 22 juillet 2023, Marseille. Orchestre de l’Opéra Samedi 22 juillet, 21h00 parvis de l’opéra Gratuit Parce que la culture nous rassemble, nous enrichit et puisque nous voulons à Marseille un Opéra ouvert à tout le monde, l’Orchestre Philharmonique de Marseille se produira exceptionnellement sur le Parvis de l’Opéra. Un moment rare où, de Verdi à Bizet, l’Orchestre philharmonique de l’Opéra vous fera voyager en musique.

