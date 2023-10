L’INCROYABLE TOURNÉE DU PÈRE NOËL Parvis de l’Hôtel de Ville Thionville, 25 novembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

« L’incroyable tournée du Père Noël », mélangeant son, lumière et pyrotechnie est le spectacle inaugural de lancement du marché de Noël de Thionville.. Tout public

Samedi 2023-11-25 17:30:00 fin : 2023-11-25 . 0 EUR.

Parvis de l’Hôtel de Ville

Thionville 57100 Moselle Grand Est



« L’incroyable tournée du Père Noël » (Santa Claus’s incredible tour), a mix of sound, light and pyrotechnics, is the inaugural show to launch Thionville’s Christmas market.

« L’incroyable tournée du Père Noël » (la increíble gira de Papá Noel) es el espectáculo inaugural del mercado navideño de Thionville, que combina sonido, luz y pirotecnia.

« L’incroyable tournée du Père Noël », eine Mischung aus Ton, Licht und Pyrotechnik, ist die Eröffnungsshow zum Start des Weihnachtsmarkts in Thionville.

Mise à jour le 2023-10-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME