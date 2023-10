CASSE-NOISETTE & LES SECRETS DE NOËL DE THIONVILLE Parvis de l’hôtel de Ville Thionville, 25 novembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Aidez Casse-Noisette à retrouver le cœur de la ville de Thionville dont il est le gardien.

Durant son repos, le Craqueuhle, ébloui par le cœur si brillant de cette ville, l’a brisé en 15 morceaux en voulant s’en emparer et répartis en différents endroits de la ville pour que ses bêtises ne soient pas découvertes

Il va falloir beaucoup d’aide à Casse-Noisette pour reconstituer le cœur avant que Noël n’arrive…

Pour ce faire, vous aurez 15 énigmes à résoudre, mais ne tardez pas, Noël approche !. Tout public

Vendredi 2023-11-25 fin : 2023-12-31 . 0 EUR.

Parvis de l’hôtel de Ville

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Help the Nutcracker find the heart of the city of Thionville, of which he is the guardian.

While he was resting, the Craqueuhle, dazzled by the city’s shining heart, broke it into 15 pieces in an attempt to get hold of it, and spread them around the city to prevent his misdeeds from being discovered

It’s going to take a lot of help for The Nutcracker to put the heart back together before Christmas arrives?

There are 15 riddles to solve, but don’t delay – Christmas is just around the corner!

Ayuda al Cascanueces a encontrar el corazón de la ciudad de Thionville, de la que es guardián.

Mientras descansaba, el Craqueuhle, deslumbrado por el brillante corazón de la ciudad, lo rompió en 15 pedazos en un intento de apoderarse de él y esparcirlo por la ciudad para que no se descubrieran sus fechorías

El Cascanueces va a necesitar mucha ayuda para recomponer el corazón antes de que llegue la Navidad?

Hay 15 acertijos por resolver, pero no tardes, ¡la Navidad está a la vuelta de la esquina!

Hilf dem Nussknacker, das Herz der Stadt Thionville zu finden, dessen Wächter er ist.

Während seiner Ruhezeit hat der Craqueuhle, geblendet von dem so strahlenden Herz dieser Stadt, es in 15 Stücke zerbrochen, als er es an sich nehmen wollte, und an verschiedenen Orten der Stadt verteilt, damit seine Dummheiten nicht entdeckt werden konnten

Der Nussknacker braucht viel Hilfe, um das Herz wieder zusammenzusetzen, bevor Weihnachten kommt

Dafür musst du 15 Rätsel lösen, aber warte nicht zu lange, denn Weihnachten steht vor der Tür!

