Marché paysan parvis de l’Hôtel de Ville Kaysersberg Vignoble, 16 septembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Vente de produits du terroir : Fruits, légumes, fromages, pains, bières… Rencontre avec les producteurs..

2023-09-16 fin : 2023-09-29 19:00:00. EUR.

parvis de l’Hôtel de Ville

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Sale of local products: Fruits, vegetables, cheeses, breads, beers… Meeting with the producers.

Venta de productos locales: Fruta, verdura, queso, pan, cerveza… Encuentro con los productores.

Verkauf von regionalen Produkten: Obst, Gemüse, Käse, Brot, Bier. Treffen mit den Erzeugern.

